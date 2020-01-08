Двое пассажиров не сели на самолет, потерпевший крушение в Тегеране - секретарь СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что два человека не сели на самолет Boeing 737, который потерпел крушение в Тегеране в среду.

"Обращаю ваше внимание, что на рейс сели 167 граждан. Два гражданина не сели на рейс, который отправлялся из Тегерана. Имена тех, кто сидел, СНБО имеет", - сказал он во время пресс-брифинга в Киеве в среду.

Кроме того, Данилов уточнил, что эти лица не являются гражданами Украины.

В то же время премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что список пассажиров, находившихся на самолете, будет в скором времени опубликован.

"По протоколу это делает авиакомпания. Мы предварительно уже имеем эту информацию, конечно, ведем необходимую работу. Но список появиться у вас в публичной плоскости буквально через несколько часов, как мы ожидаем", - отметил Гончарук.

Самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Среди погибших – 11 граждан Украины (в том числе 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – ФРГ и Великобритании.