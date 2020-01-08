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13:00 08.01.2020

Украина будет требовать публичности расследования крушения самолета МАУ в Тегеране

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Украина будет требовать публичности расследования крушения самолета МАУ в Тегеране

Украина будет требовать максимальной публичности расследования крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Тегеране, заявил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге в среду.

"Мы, безусловно, будем требовать, чтобы это расследование проводилось в максимально публичной плоскости, чтобы все публичные международные организации, способные обеспечить доверие к этому расследованию, были привлечены", - подчеркнул он.

Премьер сообщил, что расследование будут осуществлять многие группы: будут работать официальные органы Ирана, а украинская сторона уже подала необходимые ходатайства, чтобы быть привлеченной к расследованию на территории этой страны.

"Конечно, расследование должно проводиться, в первую очередь, на месте трагедии. По поручению президента в Украине также будет возбуждено уголовное производство, в рамках которого будет выяснено, существовали ли предусловия для этой трагедии в украинском правовом поле, была ли обеспечена соответствующая безопасность, были ли приняты все меры безопасности. Но выводы делать рано", - сказал премьер-министр.

По его словам, правительству необходимо несколько часов для проведения всех необходимых консультаций.

"По условиям международного права, (в расследование – ИФ) должны быть обязательно вовлечены страны, граждане которых стали жертвами этой трагедии. Также должны быть вовлечены специалисты компании Boeing", - заявил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, выяснение актуальных списков погибших вследствие авиакатастрофы продолжается.

"Обращаю ваше внимание, что на рейс сели 167 человек, два человека не сели на рейс, который отправлялся из Тегерана", - подчеркнул Данилов

Пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду. По уточненным данным, на борту находились 167 пассажиров - представителей различных стран мира и девять членов экипажа, сообщают СМИ со ссылками на иранские власти. Все они погибли.

Лайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран-Киев.

Теги: #мау #гончарук #иран
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