Гончарук: события вокруг Ирана происходят очень быстро, вчера еще не было оснований прекратить использовать его воздушное пространство

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отмечает, что по состоянию на вчерашний день не было оснований принимать решение для прекращения использования украинскими авиакомпаниями воздушного пространства Ирана, несмотря на напряженную ситуацию вокруг этой страны.

"Те события, о которых вы сейчас говорите, разворачивались буквально вчера, ночью, сегодня. То есть это вопрос часов. По состоянию на вчера не было никаких предпосылок считать, что такие события произойдут. Сейчас, в результате произошедшего мы приняли решение, что до выяснения обстоятельств, того, что на самом деле там произошло, украинские авиакомпании не будут работать в воздушном пространстве Ирана", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

Как сообщалось, в ночь на 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по двум военным объектам в Ираке, на которых размещены силы возглавляемой США коалиции по борьбе против группировки ИГ. Это стало ответом Тегерана на убийство в ходе американской спецоперации близ Багдада командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.

Федеральное управление США по гражданской авиации (FAA) во вторник ввело запрет на полеты гражданских самолетов над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами.

Самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Среди погибших – 11 граждан Украины (в том числе 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – ФРГ и Великобритании.