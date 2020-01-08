Украина подала ходатайства для участия в расследовании авиакатастрофы в Иране – Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Украина уже подала все необходимые ходатайства, чтобы участвовать в расследовании авиакатастрофы самолета Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), потерпевшего крушение в Тегеране в среду.

"Высказывание любых версий до официального выяснения причин - это манипуляции. Давайте не будем распространять сейчас слухи. Расследование будет, конечно, проводиться многими группами. Внутри Ирана будут работать официальные органы этого государства. И мы, конечно, уже подали необходимые ходатайства для того, чтобы быть приобщенными к этому расследованию на территории Ирана", - сказал Гончарук на пресс-брифинге в Киеве в среду.

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что среди погибших – 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – ФРГ и Великобритании.