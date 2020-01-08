Гончарук уверен: причины авиакатастрофы под Тегераном будут выяснены достаточно быстро, но о версиях говорить рано

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук уверен, что причины катастрофы самолета авиакомпании "МАУ" под Тегераном будут выяснены достаточно быстро, но в настоящее время пока преждевременно и неправильно говорить о каких-либо версиях.

"Сейчас рано говорить о каких-то причинах. Мы не хотим распространять какие-то манипуляции. Я уверен, что официальные причины будут выяснены достаточно быстро", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

Пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду. По уточненным данным, на борту находились 167 пассажиров - представителей различных стран мира и девять членов экипажа, сообщают СМИ со ссылками на иранские власти. Все они погибли.

Лайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран-Киев.

В МАУ не видят среди возможных причин падения Boeing 737-800 в Тегеране ошибку экипажа. "Имеем данные, что самолет набрал 2400 м высоты. Ошибка экипажа минимальная, мы ее просто не предполагаем. Учитывая их опыт, очень сложно сказать, что могло быть что-то с экипажем", - заявил на брифинге вице-президент авиакомпании по полетной работе Игорь Сосновский.

Президент МАУ Евгений Дыхне заявил об исправности воздушного судна, последнюю плановую проверку которого проводили 6 января 2020 года.