Госавиаслужба проведет внеплановые проверки безопасности полетов МАУ

Госавиаслужба проведет внеплановые проверки безопасности полетов авиакомпании "МАУ", сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Госавиаслужба проведет внеплановые проверки состояния безопасности полетов МАУ", - написал он в "Телеграмм-канале" в среду.

Гончарук уточнил, что в состав группы для помощи в поисковой операции вошли, в частности, пять представителей Национального бюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, один представитель Госавиаслужбы и три представителя авиакомпании "МАУ".