ДТП в Днепропетровской области с участием автобуса и двух легковых автомобилей: один погибший, 12 травмированных

В Днепропетровской области в результате столкновения автобуса и двух автомобилей один человек погиб, 12 ранены.

"ДТП произошло 8 января около 7 утра в районе газостанции г. Никополя с участием автобуса "Икарус" и автомобилей "Daewoo Nexia" и "Chevrolet Aveo", - сообщает пресс-служба полиции области.

По предварительным данным, сначала столкнулись легковые автомобили, после чего "Chevrolet" врезался в автобус, в салоне которого находились около 30 пассажиров.

В результате аварии погиб пассажир "Daewoo". Водители всех трех транспортных средств, а также 9 пассажиров автобуса были госпитализированы.

По факту начато уголовное производство. На месте происшествия работают следователи.