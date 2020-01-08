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11:49 08.01.2020

Чиновника филиала "Волыньторф" подозревают в служебной халатности, причинившей государству ущерб на на 1,9 млн грн

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Чиновника филиала "Волыньторф" подозревают в служебной халатности, причинившей государству ущерб на на 1,9 млн грн

Правоохранители сообщили о подозрении чиновнику филиала госпредприятия "Волыньторф", который допустил самовольную добычу торфа за пределами специального разрешения на пользование недрами, сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области.

"Начальник одной из сырьевых баз Маневичского торфозавода филиала ГП "Волыньторф" в течение мая-сентября 2018 года допустил добычу подчиненными ему работниками полезных ископаемых общегосударственного значения с месторождения "Вутышно" вблизи с.Должица Маневицкого района Волынской области на земельных участках, находящихся за пределами специального разрешения (лицензии) на пользование недрами", - сказано в сообщении.

Установлено, что в результате самовольной добычи торфа за пределами лицензионной площади государству нанесен ущерб на сумму более 1,9 млн грн.

Сейчас чиновнику сообщено о подозрении в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Теги: #прокуратура #волыньторф #коррупция
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