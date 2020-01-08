Полиция задержала мужчину, "заминировавшего" Одесский аэропорт

В Одессе полиция задержала мужчину, который сообщил о минировании аэропорта.

"Сбив шлагбаум, правонарушитель на микроавтобусе ворвался на территорию аэропорта, после чего забежал внутрь здания и приказал персоналу и пассажирам эвакуироваться. Мужчину, который находился в явно неадекватном состоянии, немедленно задержали. Он оказался 26-летним одесситом", - сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Отмечается, что во время осмотра автомобиля нарушителя правоохранители обнаружили и изъяли пневматическое оружие.

На данный момент проверяется причастность мужчины к сообщениям о минировании аэропорта и других объектов в городе. Начато производство по ст. 259 УК Украины (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан).

Как сообщалось, утром 8 января в полицию поступило анонимное сообщение минировании ряда объектов на территории города, в частности, Международный аэропорт "Одесса", здания Одесского городского совета и управления Службы безопасности Украины.