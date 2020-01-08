Офис генпрокурора начал расследование авиакатастрофы в Иране

Офис генерального прокурора Украины сообщает о начале расследования причин авиакатастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев.

"Офис генерального прокурора по сообщениям в СМИ начал досудебное расследование авиакатастрофы... Целью расследования является установление фактов, которые привели к гибели, по предварительным данным, 167 пассажиров и девять членов экипажа. Среди них были украинцы", - говорится в сообщении на "Телеграм-канале" Офиса генпрокурора в среду.

Соответствующие данные внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что среди погибших – 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – ФРГ и Великобритании.