В Иран для транспортировки тел погибших в авиакатастрофе готовы вылететь 2 самолета

Два украинских самолета готовы вылететь в Иран для транспортировки тел погибших в результате крушения самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Тегеране, в настоящее время ведется согласование их прибытия с иранской стороной, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

"Сейчас идут переговоры с иранской стороной о подтверждении безопасного вылета для двух украинских самолетов, которые должны транспортировать погибших украинцев. Самолеты предоставляют Минобороны Украины и ГСЧС, и они готовы к вылету сразу после решения Ираном вопросов безопасности", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте СНБО в среду.