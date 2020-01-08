МВД Украины готово направить в Иран мобильную группу для поисковых операций на месте катастрофы самолета МАУ

В Иран может быть направлена группа украинских специалистов для помощи в поиске и расследования причин крушения самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Тегеране утром в среду, сообщает Министерство внутренних дел Украины.

"В Министерстве внутренних дел сформирована группа специалистов ГСЧС Украины и экспертной службы МВД для помощи в поисковой операции катастрофы украинского самолета в Иране. Наши силы ожидают решения правительства Украины и иранской стороны", - сообщается на странице ведомства в соцсети Facebook.

В МВД также сообщили, что вместе с ГСЧС Украины вошли в оперативный штаб Совет национальной безопасности и обороны Украины, созданного в связи с авиакатастрофой.

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.