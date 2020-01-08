Потерпевший крушение в Иране самолет "МАУ" был 2016 года выпуска, последнее техобслуживание прошел 6 января

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" (МАУ), который разбился утром в среду в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране, был выпущен в 2016 году и куплен авиакомпанией новым у производителя, говорится в заявлении авиакомпании.

"Рейс выполнялся самолетом Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 года производства, был получен авиакомпанией напрямую с завода концерна. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года", - говорится в сообщении, опубликованном на странице МАУ в соцсети Facebook в среду утром.