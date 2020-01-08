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10:07 08.01.2020

Одесский аэропорт, горсовет и управление СБУ проверяют на наличие взрывчатки

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Одесский аэропорт, горсовет и управление СБУ проверяют на наличие взрывчатки

Одесские правоохранители проверяют информацию о минировании ряда объектов на территории города, в частности, международный аэропорт "Одесса", здания Одесского городского совета и управления Службы безопасности Украины, сообщается на сайте областной полиции в среду.

"Среди объектов, о возможном взрыве на которых сегодня в 7.40 в полицию поступило анонимное сообщение, - международный аэропорт "Одесса", Одесский городской совет и управление СБУ. Указанное сообщение проверяется следственно-оперативными группами, взрывотехниками, кинологами и спасателями", - говорится в сообщении.

Между тем советник начальника Главного управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что сообщивший о минировании аэропорта уже задержан.

"В Одессе в аэропорту чрезвычайное происшествие. Неизвестный на микроавтобусе, сбив шлагбаум, заехал в аэропорт, ворвался в терминал в балаклаве и куртке с надписью на спине "совесть" и начал кричать, что аэропорт заминирован. Его задержали правоохранители… Заведомо неправдивое сообщение об опасности - это уголовное правонарушение, вместе с хулиганством, думаю, у этого шутника будет веселое Рождество", - написал он в своем Facebook.

По словам Форостяка, пассажиры и персонал из терминала аэропорта эвакуированы, здание проверяют взрывотехники, задержаны рейсы.

Теги: #одесский_аэропорт #полиция #одесса #минирование #сбу #одесский_горсовет
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