Минобороны Украины предоставит помощь в организации мероприятий для установления обстоятельств крушения самолета в Иране - Загороднюк

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк выразил соболезнование семьям погибших в результате крушения самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране.

"Искренне соболезную родным и близким погибших в результате падения самолета Boeing 737 вблизи иранского Тегерана", - написал он в Facebook.

При этом министр сообщил, что Министерство обороны Украины и Вооруженные силы Украины предоставят помощь в организации мероприятий для установления обстоятельств произошедшей трагедии.

Как сообщалось, пассажирский самолет авиакомпании "МАУ ", выполнявший рейс "Тегеран-Киев", разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране вскоре после взлета. По данным СНБО Украины, на борту находились 168 пассажиров и девять членов экипажа. В департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что все они погибли. Иранские СМИ сообщают, что большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Ирана.