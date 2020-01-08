Руководство МАУ проведет брифинг в аэропорту "Борисполь" в 10.00

Руководство авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) проведет брифинг в международном аэропорту "Борисполь" в 10.00.

"Место сбора журналистов – информационная стойка, Терминал D, зона регистрации международных рейсов", - сообщается на странице МАУ в соцсети Фейсбук

Как сообщалось, самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 08.01.2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им.Имама Хомейни.