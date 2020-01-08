Зеленский просит воздержаться от выдвижения непроверенных версий крушения самолета МАУ в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский просит воздержаться от выдвижения непроверенных версий катастрофы украинского самолета в Иране.

"Все мероприятия держу на личном контроле. Очень прошу всех воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий относительно катастрофы до официальных сообщений", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Facebook в среду утром.

Он также сообщил, что уже подготовлены спецборты для отправки в Тегеран для вывоза тел погибших в авиакатастрофе. "Специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИДа и Минобороны для вывоза тел погибших подготовлены, ждем согласования с иранской стороной для отлета", - написал Зеленский.

По его словам, в настоящее время Министерство иностранных дел Украины готовит списки пассажиров самолета, и они будут обнародованы в ближайшее время. "Выясняем, кто точно сел в самолет, чтобы не было разногласий", - отметил глава государства.

Зеленский сообщил, что на месте событий, в аэропорту "Имам Хомейни" в Тегеране, находятся посол и консул Украины в Иране, а аппарат СНБО по его поручению создал оперативный штаб в связи с авиакатастрофой.

"Вылетаю в Киев… Срочные справки можно получить на горячей линии МИД по телефону +38 (044) 238 16 57", - написал президент.

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им.Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Иранские СМИ сообщают, что большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Ирана.

Посольство Украины в Иране в настоящее время выясняет, кто из пассажиров не присутствовал на борту самолета, и наличие среди пассажиров граждан Украины. Гражданами Украины были все девять членов экипажа.

Зеленский в связи с крушением самолета прервал визит в Оман и срочно возвращается в Украину.