На месте авиакатастрофы возле Тегерана работает украинский консул, сообщил Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил об организации работы по установлению причин авиакатастрофы украинского пассажирского самолета возле Тегерана.

"Ужасная трагедия в Тегеране. Утром потерпел катастрофу самолет МАУ. Работа по установлению причин трагедии уже организована. На месте работает украинский консул. Создана оперативная кризисную группу", – написал премьер-министр в Телеграм-канале утром в среду.

Он подчеркнул, что уточняется количество граждан Украины, которые находились на борту.

"По предварительным данным, было зарегистрировано 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Более подробную официальную информацию опубликуем в ближайшее время", – написал Гончарук.

Ранее сообщалось, что в среду утром пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, все пассажиры и экипаж погибли.