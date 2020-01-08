Боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали

Незаконные вооруженные формирования 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"7 января вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия… в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", – говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

Оба обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от Васильевки.

"С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", – сказано в сообщении.