События

05:55 08.01.2020

Пассажирский самолет украинских международных авиалиний потерпел крушение в Иране

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Пассажирский самолет украинских международных авиалиний потерпел крушение в Иране

Пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.

В кратком сообщении говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".

На борту лайнера Вoeing 737, по предварительной информации, находились 180 пассажиров и членов экипажа, информация об их судьбе не поступала.

Подробности катастрофы не приводятся.

Теги: #украина #крушение #иран
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