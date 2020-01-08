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04:55 08.01.2020

Во Львовской области задержаны два турка нелегала

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Во Львовской области задержаны два турка нелегала

В ночь на вторник во Львовской области пограничники отдела "Смильница" совместно с оперативными сотрудниками задержали двух нелегалов, которые пытались незаконно попасть в Польшу, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Нарушители – граждане Турции 1980 и 1996 годов рождения – видимо, надеялись, что в Сочельник охранники границы потеряют бдительность. Когда украинцы традиционно садятся пробовать кутью и начинают колядовать, турки решили испытать судьбу. Иностранцы не учли, что на Рождество более 5 тыс. пограничников находятся на службе по охране границы. Нелегалов остановили за 200 метров от границы Евросоюза. Как выяснилось, они прибыли в Украину на законных основаниях около месяца назад", - говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник.

Нарушителей задержали в административном порядке.

"Меру наказания им определит суд. Вместо желаемого Евросоюза их ждет возвращения в страну происхождения", – добавили в пресс-службе ГПСУ.

Теги: #львовская #граница #нелегалы
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