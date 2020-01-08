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01:28 08.01.2020

США спасли множество жизней, ликвидировав Сулеймани – Трамп

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США спасли множество жизней, ликвидировав Сулеймани – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что США спасли множество жизней, ликвидировав иранского генерала Касема Сулеймани.

"Мы спасли множество жизней, окончив его жизнь", - заявил Трамп американским журналистам.

"Я знаком с его прошлым. Его прошлое было ужасным. Он был террорист. Как вам известно, президент Обама его так назвал, и ему (Сулеймани - ИФ) нельзя было даже покидать страну", - отметил президент США.

Трамп добавил, что Сулеймани путешествовал с главой Хезболлы, и "они были там не для того, чтобы обсуждать отдых".

"Они были там не для того, чтобы отправиться на замечательный курорт в Багдаде. Они были там, чтобы обсуждать свои дела", - отметил он.

Президент США Дональд Трамп также добавил, что, по его мнению, "если Ирак выгонит войска США прямо сейчас, это будет худшим, что может случиться с Ираком".

Теги: #позиция #сша #трамп #сулеймани
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