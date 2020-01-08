Экспресс в аэропорт Борисполь совершил вынужденную остановку, не выезжая за пределы Киева

Во вторник дизель-поезд по маршруту "Киев-Пассажирский - Борисполь - Аэропорт" совершил вынужденную остановку в пределах Киева, пассажиры доехали до аэропорта на другом составе, сообщили в "Укрзализныце".

"Около 13:30 возле станции Демеевская (г.Киев) поезд, совершавший рейс по маршруту Киев-Пассажирский - Аэропорт Борисполь совершил вынужденную остановку", – сказано в сообщении на странице Укрзализныци в Фейсбук во вторник.

Также сообщается, что железнодорожники пересадили пассажиров в другой подвижной состав и доставили в аэропорт.

"Железнодорожники ведут коммуникацию с Крюковским вагоностроительным заводом, который является производителем подвижного состава. В Укрзализныце будет проведено расследование случая и выдвинуты соответствующие претензии заводу-изготовителю", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, 27 декабря "Укрзализныця" запустила в первый рейс по маршруту "Киев-Пассажирский - Борисполь - Аэропорт" новый современный дизель-поезд ДПКр-3 производства ПАО "Крюковский вагоностроительный завод".

В поезде предусмотрено 472 пассажирских места (170 мест для сидения и 2 места для инвалидов на колясках).

По данным "Укрзализныци", стоимость поезда составляет около 177 млн грн.

Дизель-поезд прошел испытания на участке Киев-Тернополь-Кременчуг.