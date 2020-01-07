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22:34 07.01.2020

Церковь может быть посредником в решении конфликта на Донбассе - Сивохо

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Церковь может быть посредником в решении конфликта на Донбассе - Сивохо

Церковь может помочь в урегулировании конфликта на Донбассе, считает Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо.

"Церковь, естественно, как социальный институт, который присутствует по всем сторонам конфликта, имеет свой голос и всегда была помощницей и отличалась благотворительностью, миротворчеством. К примеру, Святогорский монастырь в самые тяжелые времена принимал тысячи беженцев. Церковь может выступить посредником (в решении конфликта на Донбассе – ИФ)", – заявил Сивохо в эфире телеканала "112 Украина" во вторник.

Он также высказал мнение, что для достижения мира на Донбассе необходимо "молчание со стороны тех, кто разжигал войну", и выполнение всех достигнутых ранее договоренностей по урегулированию конфликта.

Теги: #снбо #мнение #донбасс
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