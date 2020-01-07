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21:04 07.01.2020

Зеленский надеется на углубление отношений с Испанией после избрания Педро Санчеса главой ее правительства

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Зеленский надеется на углубление отношений с Испанией после избрания Педро Санчеса главой ее правительства

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Педро Санчеса с избранием главой правительства Испании и выразил надежду на дальнейшее углубление двусторонних отношений с этой страной.

"Мои искренние поздравления Педро Санчесу с избранием главой правительства Испании. Уверен в дальнейшем углублении двусторонних отношений дружбы и сотрудничества между Украиной и Испанией", - написал он в своем Twitter во вторник.

Теги: #испания #зеленский #украина #поздравления
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