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16:46 07.01.2020

Госпогранслужба запретит въезд в Украину российскому блогеру Митрошиной, во время встречи с которой были задержаны активисты движения "Отпор"

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Госпогранслужба запретит въезд в Украину российскому блогеру Митрошиной, во время встречи с которой были задержаны активисты движения "Отпор"

Государственная пограничная служба Украины объявит о запрете на въезд в страну российскому блогеру Александре Митрошиной в связи с незаконным посещением оккупированного полуострова Крым.

"У россиянки Александры Митрошиной не было запрета на въезд в Украину. Границу она пересекла через железнодорожный пункт пропуска, во время проверки не установили, посещала ли она временно оккупированную АР Крым. Поэтому она и пересекла границу с нашим государством", - сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

В результате конфликта, который возник 6 декабря на встрече Митрошиной с подписчиками в Киеве, было установлено, что россиянка посещала оккупированный полуостров в 2017 году, въехав с территории России.

"Пограничники объявят о запрете въезда блогеру Митрошиной в дальнейшем", - подчеркнули в МВД.

В понедельник, 6 декабря, на встрече подписчиков с Митрошиной полиция задержала двух активистов движения "Отпор", Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого. В движении заявили, что активистов избили сторонники Митрошиной после того, как они задали вопрос "Чей Крым?".

Полиция в свою очередь сообщает, что Овчаренко и Кальницкий были задержаны за "мелкое хулиганство".

Сама Митрошина назвала активистов "провокаторами" и обвинила их в срыве встречи.

Теги: #госпогранслужба #рф
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