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15:57 07.01.2020

Рейтинг Украины в Индексе паспортов снизился на два пункта

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Рейтинг Украины в Индексе паспортов снизился на два пункта

Украина снизила позицию в рейтинге паспортов мира на два пункта по итогам 2019 года, сообщается в Индексе паспортов от компании Henley & Partners.

Как сообщается в отчете, за минувший год граждане Украины получили право посещать без виз Бахрейн и Саудовскую Аравию, однако в то же время был прекращен безвизовый доступ украинцев в Бенин и Джибути. Таким образом, количество стран, которые украинцы могут посещать безвизово или с получением визы по прибытию, осталось неизменным – 128, а позиция в рейтинге сместилась с 41 на 43, которую разделила с Никарагуа.

Лидером рейтинга третий год подряд остается Япония, граждане которой могут безвизово посещать 191 страну. На втором месте – Сингапур, третье разделили Южная Корея и Германия.

Четвертое место в рейтинге заняла Италия, а на пятом оказались сразу три страны – Дания, Люксембург и Испания. США и Великобритания, возглавлявшие рейтинг пять лет назад, опустились на 8 место.

Последнее место в рейтинге занял Афганистан, граждане которого могут посещать без виз 26 стран.

Теги: #паспорт #рейтинг
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