В Одессе мужчина подорвал гранату на кухне общежития, три человека пострадали

В Одессе три человека пострадали в результате взрыва гранаты в одном из общежитий, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Как сообщается, трое жителей общежития употребляли алкоголь на кухне. Позже к ним присоединился четвертый, с которым у них регулярно возникали конфликты.

"Во время хмельного застолья между мужчинами снова возник конфликт и незваный гость покинул компанию, но не надолго. Через несколько минут 38-летний мужчина вернулся с гранатой в руках. Бросив взрывчатку в кухню, злоумышленник закрыл за собой дверь и скрылся", - сообщает полиция.

Пострадавшие были госпитализированы с множественными осколочными ранениями. Подозреваемого разыскивает полиция. Решается вопрос о квалификации происшествия.