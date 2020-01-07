"Джокер" Тодда Филлипса стал лидером по числу номинаций на премию BAFTA

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявила номинантов на премию, лидером по числу номинаций стал фильм "Джокер" режиссёра Тодда Филлипса.

Картина претендует на 11 наград, в том числе "Лучший фильм", "Лучшая режиссёрская работа", "Лучшая мужская роль" (Хоакин Феникс), "Лучший сценарий" и другие.

Ранее картина Филлипса была удостоена Золотого льва Венецианского кинофестиваля. Сюжет психологического триллера рассказывает историю становления главного злодея Готэм-сити и врага Бэтмена Джокера.

На втором месте по количеству номинаций - фильм "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино, он представлен в 10 категориях.

Конкуренцию работам Тарантино и Филиппса составили "1917" Сэма Мендеса (обладатель "Золотого глобуса" за лучший фильм), "Ирландец" Мартина Скорсезе и "Паразиты" Пон Чжун Хо (обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля).

За звание "Лучшего режиссера" поборются: Пон Чжун Хо с фильмом "Паразиты", Тарантино ("Однажды в Голливуде"), Скорсезе ("Ирландец"), Филлипс ("Джокер") и Мендес ("1917").

Среди номинантов на премию британской академии в категории "Лучший фильм не на английском языке" "Паразиты" Пон Чжун Хо, "Боль и слава" Педро Альмодоваро и "Прощай" Лулу Ван и Даниэль Мелия.

На звание лучшего актера претендуют Хоакин Феникс ("Джокер"), Леонардо ДиКаприо ("Однажды... в Голливуде"), Адам Драйвер ("Брачная история"), Джонатан Прайс ("Два папы") и Тэрон Эджертон ("Рокетмен")

Лучшей актрисой может стать Скарлетт Йоханссон ("Брачные истории"), Шарлиз Терон ("Скандал"), Рене Зеллвегер ("Джуди"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины"), Синтия Эриво ("Гарриет") и Джесси Бакли ("Дикая Роза").

Премию BAFTA расценивают как ориентир для определения возможных победителей премии "Оскар". Вручение премии пройдёт 2 февраля.