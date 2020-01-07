Бойцы ООС не нарушили Минские договоренности, поскольку об отведении ЗРК там речь не идет - Украинская сторона СЦКК

В Ежедневных отчетах Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ от 4 и 6 января содержится недостоверная информация относительно нарушения украинской стороной Минских договоренностей относительно отведения вооружений, а именно зенитных ракетных комплексов 9К33 "Оса", заявила Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

"Согласно Минским договоренностям отведению подлежат танки, артиллерия, РСЗО, тактические ракеты. Об отведении зенитных ракетных комплексов в договоренностях речь не идет", - сообщается на странице Операции Объединенных сил (ООС) в соцсети Фейсбук во вторник.

Украинская сторона СЦКК подчеркнула, что подобная информация противоречит "принципам нейтральности и непредвзятости, которыми руководствуются представители СММ ОБСЕ при предоставлении чувствительной информации оборонного характера".