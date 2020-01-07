События

13:47 07.01.2020

Бойцы ООС не нарушили Минские договоренности, поскольку об отведении ЗРК там речь не идет - Украинская сторона СЦКК

1 мин читать
Бойцы ООС не нарушили Минские договоренности, поскольку об отведении ЗРК там речь не идет - Украинская сторона СЦКК

В Ежедневных отчетах Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ от 4 и 6 января содержится недостоверная информация относительно нарушения украинской стороной Минских договоренностей относительно отведения вооружений, а именно зенитных ракетных комплексов 9К33 "Оса", заявила Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

"Согласно Минским договоренностям отведению подлежат танки, артиллерия, РСЗО, тактические ракеты. Об отведении зенитных ракетных комплексов в договоренностях речь не идет", - сообщается на странице Операции Объединенных сил (ООС) в соцсети Фейсбук во вторник.

Украинская сторона СЦКК подчеркнула, что подобная информация противоречит "принципам нейтральности и непредвзятости, которыми руководствуются представители СММ ОБСЕ при предоставлении чувствительной информации оборонного характера".

Теги: #оос #минские_соглашения #сцкк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:01 07.01.2020
На Донбассе военные зафиксировали один обстрел со стороны боевиков с начала суток

На Донбассе военные зафиксировали один обстрел со стороны боевиков с начала суток

07:16 07.01.2020
Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

18:35 06.01.2020
Боец ВСУ ранен на Донбассе с начала суток вследствие обстрелов боевиков

Боец ВСУ ранен на Донбассе с начала суток вследствие обстрелов боевиков

07:31 06.01.2020
Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погибли два украинских военнослужащих

Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погибли два украинских военнослужащих

18:20 05.01.2020
Боевики дважды открывали огонь с полуночи в воскресенье, от подрыва на мине погиб украинский военный

Боевики дважды открывали огонь с полуночи в воскресенье, от подрыва на мине погиб украинский военный

14:14 05.01.2020
На Донбассе на мине подорвался грузовик, погиб украинский военный

На Донбассе на мине подорвался грузовик, погиб украинский военный

13:01 05.01.2020
Боевики один раз обстреляли украинские позиции с полуночи

Боевики один раз обстреляли украинские позиции с полуночи

07:25 05.01.2020
Боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое украинских военнослужащих

Боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое украинских военнослужащих

18:26 04.01.2020
На Донбассе подорвались двое украинских военнослужащих

На Донбассе подорвались двое украинских военнослужащих

13:02 04.01.2020
Боевики обстреляли позиции ООС в районе Новолуганского - Минобороны

Боевики обстреляли позиции ООС в районе Новолуганского - Минобороны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе военные зафиксировали один обстрел со стороны боевиков с начала суток

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Помпео обсудил с Зеленским свой визит в Украину – госдеп

Боец ВСУ ранен на Донбассе с начала суток вследствие обстрелов боевиков

Зеленский поздравил украинцев, празднующих Рождество 7 января: пусть год будет щедрым на осуществление надежд и наступит мир в каждой семье

ПОСЛЕДНЕЕ

В Одессе мужчина подорвал гранату на кухне общежития, три человека пострадали

"Джокер" Тодда Филлипса стал лидером по числу номинаций на премию BAFTA

Космический корабль Cargo Dragon отстыковался от МКС, после схождения с орбиты приводнится в Тихом океане

Около 35 человек погибли в давке на похоронах Сулеймани в Иране

В Японии выдали ордер на арест супруги экс-главы Nissan Гона

В среду в Украине без осадков, в четверг синоптики прогнозируют мокрый снег в ряде областей

Энергоблок №1 Ривненской АЭС отключен от энергосети для проведения планового ремонта

В Одесской области три человека погибли в результате пожара в строительном вагончике

Иран не намерен создавать ядерное оружие - постпред ИРИ при ООН

Администрация США приступила к подготовке пакета санкций против Ирака – газета

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА