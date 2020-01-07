На Донбассе военные зафиксировали один обстрел со стороны боевиков с начала суток
С начала суток, 7 января, по состоянию на 12.00 боевики один раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.
"С 09.10 утра со стороны села Новоласпа оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового вооружения по нашим защитникам Васильевки", - сообщается в сводке на сайте Министерства обороны Украины.
Боевых потерь нет.
В Минобороны напомнили, что 6 января боевики 5 раз нарушили режим тишины, двое украинских военных были ранены, их состояние удовлетворительное.