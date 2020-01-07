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12:25 07.01.2020

Космический корабль Cargo Dragon отстыковался от МКС, после схождения с орбиты приводнится в Тихом океане

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Космический корабль Cargo Dragon отстыковался от МКС, после схождения с орбиты приводнится в Тихом океане

Грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX во вторник успешно расстыковался с Международной космической станцией (МКС) и после схождения с орбиты совершит приводнение в Тихом океане у побережья Калифорнии, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По командам из Центра управления полетами в Хьюстоне 17-метровая рука-манипулятор Canadarm-2 отвела "грузовик" от МКС на безопасное расстояние и в 05:05 по времени Восточного побережья США выпустила его в автономный полет для последующего схода с орбиты.

По данным американского космического агентства, мягкое приводнение спускаемой капсулы с помощью парашютной системы планируется в 10:47 по времени Восточного побережья США в Тихом океане к юго-западу от Калифорнии. Она привезет на Землю результаты 54 экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 1,5 тонн.

Это уже третий полет данного многоразового корабля к МСК. Ранее он побывал в космосе в сентябре 2014 года и в июне 2017 года.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

В общей сложности корабль Cargo Dragon пробыл в составе МКС месяц. Он был выведен на орбиту 5 декабря прошлого года ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с 40-го пускового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал в штате Флорида.

8 декабря прошлого года корабль успешно пристыковался к американскому сегменту МКС - модулю Harmony. Он доставил на станцию около 2,5 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

В рамках коммерческого контракта с NASA по снабжению МКС с 2012 по 2019 годы принадлежащая Илону Маску компания SpaceX осуществила 19 запусков грузовых кораблей Cargo Dragon. Один из них окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

В настоящее время экипаж станции состоит из россиян Александра Скворцова и Олега Скрипочки, американцев Эндрю Моргана, Кристины Кук и Джессики Меир, а также итальянца Луки Пармитано.

Теги: #мкс #космос #spacex
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