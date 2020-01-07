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12:00 07.01.2020

В среду в Украине без осадков, в четверг синоптики прогнозируют мокрый снег в ряде областей

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В среду в Украине без осадков, в четверг синоптики прогнозируют мокрый снег в ряде областей

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять преимущественно сухая и прохладная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В среду без осадков. На дорогах, кроме южной и центральной части, местами гололедица.

Ветер северо-восточный, в западных и северных областях юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 4-9° мороза, в Карпатах 10-15° мороза; днём от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве в среду без осадков, температура воздуха ночью 3-5° мороза, днём 0-2° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 8 января самая высокая температура воздуха днём была +7,1 в 1998г., самая низкая ночью -26,6 в 1935г.

В четверг в западных, днём также в северных и центральных областях небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков.

На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью в западных и северных областях 1-6°, на остальной территории до 8° мороза, днём от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве в четверг небольшой мокрый снег и дождь, температура воздуха ночью 1-3° мороза, днём 1-3° тепла.

Теги: #погода #прогноз
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