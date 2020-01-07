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10:53 07.01.2020

Энергоблок №1 Ривненской АЭС отключен от энергосети для проведения планового ремонта

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Энергоблок №1 Ривненской АЭС отключен от энергосети для проведения планового ремонта

Энергоблок №1 Ривненской АЭС (ВВЭР-440) отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта (ППР), рассчитанного на 45 календарных дней, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Как отмечается в сообщении, энергоблок был отключен 6 января в 10:23 в соответствии с графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины и в соответствии с согласованной заявкой.

"В настоящее время в работе находятся три энергоблока Ривненской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2 430 МВт", - проинформировала пресс-служба.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Ривненской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм, информирует пресс-служба.

Как сообщалось, во время ППР на энергоблоке №1 Ривненской АЭС будет проведен ряд регламентных и сверхрегламентных работ на основном оборудовании.

Ривненская АЭС расположена на северо-западе Ривненской области в Вараше. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР -1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Теги: #энергоблоки #ремонт #аэс
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