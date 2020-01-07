Полицейские задержали мужчину, угрожавшего заминировать Винницкий отдел полиции

Сотрудники полиции задержали мужчину, который сообщил о своем намерении заминировать отдел полиции, сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"Около 18.40 по спецлинии 102 поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что он намерен заминировать помещение Винницкого отдела полиции. Взрывотехники и кинологи обследовали помещение отдела полиции и прилегающую территорию. Опасных предметов они не обнаружили", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в понедельник вечером.

Полицейские установили личность мужчины, звонившего в полицию. Им оказался 45-летний житель Винницы.Мужчина рассказал, что он сообщил о заминировании ради развлечения.

"По факту ложного сообщения о заминировании следственным отделом полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы", - подытожили в полиции