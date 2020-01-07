Ельченко официально возглавил посольство Украины в США- посольство

Новый посол Украины в США Владимир Ельченко вручил верительные грамоты президенту США Дональду Трампу, сообщило посольство Украины в США.

Официальная церемония состоялась в Овальном кабинете Белого дома. Ельченко отныне официально возглавляет украинское дипломатическое представительство в США.

"Это честь для меня представлять Украину в Соединенных Штатах Америки, которые всегда твердо поддерживали нашу независимость. Украинцы никогда этого не забудут. Наше стратегическое партнерство будет расти на пользу обеим нациям", - говорится в сообщении, на официальной странице посольства Украины в США в соцсети Фейсбук во вторник ночью.

Как сообщалось, Зеленский 19 декабря уволил Ельченко с поста постоянного представителя Украины при ООН и посла Украины в Ямайке и назначил его послом Украины в США.

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