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03:11 07.01.2020

Ельченко официально возглавил посольство Украины в США- посольство

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Ельченко официально возглавил посольство Украины в США- посольство

Новый посол Украины в США Владимир Ельченко вручил верительные грамоты президенту США Дональду Трампу, сообщило посольство Украины в США.

Официальная церемония состоялась в Овальном кабинете Белого дома. Ельченко отныне официально возглавляет украинское дипломатическое представительство в США.

"Это честь для меня представлять Украину в Соединенных Штатах Америки, которые  всегда твердо поддерживали нашу независимость. Украинцы никогда этого не забудут. Наше стратегическое партнерство будет расти на пользу обеим нациям", - говорится в сообщении, на официальной странице посольства Украины в США в соцсети Фейсбук во вторник ночью.

Как сообщалось, Зеленский 19 декабря уволил Ельченко с поста постоянного представителя Украины при ООН и посла Украины в Ямайке и назначил его послом Украины в США.

 

им

Теги: #сша #посол #украина
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