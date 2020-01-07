Ельченко официально возглавил посольство Украины в США - СМИ

Новый посол Украины в США Владимир Ельченко вручил верительные грамоты президенту США Дональду Трампу, сообщило издание "Голос Америки".

Официальная церемония состоялась в Овальном кабинете Белого дома. Ельченко отныне официально возглавляет украинское дипломатическое представительство в США.

Как сообщалось, Зеленский 19 декабря уволил Ельченко с поста постоянного представителя Украины при ООН и посла Украины в Ямайке и назначил его послом Украины в США.