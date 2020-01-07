Будут проведены специальные заседания Еврокомиссии и Совета ЕС по ситуации вокруг Ирака и Ирана - глава ЕК

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что соберет в среду, 8 января, специальное заседание ЕК, а глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель созовет специальный Совет ЕС по иностранным делам, связанные с событиями вокруг Ирака и Ирана.

"Европа несет в этом особую ответственность. По мере нарастания напряженности Европа контактирует со всеми вовлеченными в этот процесс участниками. В данном контексте высокий представитель (ЕС по иностранным делам - ИФ) созывает министров иностранных дел на специальное заседание совета, чтобы задействовать все дипломатические каналы", - говорится в заявлении главы Еврокомиссии, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"В среду утром я созову специальное заседание коллегии (Еврокомиссии - ИФ), на котором высокий представитель, заместитель председателя ЕК Боррель и другие члены комиссии обсудят вопросы взаимодействия с различными заинтересованными сторонами, связанные с событиями в Ираке и за его пределами", - сообщила фон дер Ляйен.

Она не назвала дату проведения Совета ЕС. Но источники в Брюсселе ранее в понедельник сообщали, что такая встреча глав МИД стран Евросоюза может состояться в пятницу, 10 января.

По словам фон дер Ляйен, "после недавних событий в Ираке сейчас важно остановить цикл насилия, чтобы еще один шаг не привел к следующему, а вместо этого снова было создано пространство для дипломатии".

"Мы глубоко обеспокоены объявлением Ирана о том, что он больше не будет соблюдать ограничения, установленные Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). Это объявление прозвучало во время сильной напряженности в регионе. С европейской точки зрения, для Ирана важно вернуться к ядерной сделке. Мы должны убедить Иран, что это также в его собственных интересах", - подчеркнула председатель Еврокомиссии.

Кроме того, она указала на то, что после разгрома, учиненного "Исламским государством", Ирак хорошо развивается, и его народ заслуживает того, чтобы увидеть дальнейшее продвижение по пути к восстановлению и большей стабильности.

"Мы призываем все стороны проявить сдержанность", - заявила фон дер Ляйен.