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22:42 06.01.2020

Болтон не против дать показания в сенате США на слушаниях по объявлению импичмента Трампу

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Болтон не против дать показания в сенате США на слушаниях по объявлению импичмента Трампу

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон объявил в понедельник, что согласен дать показания в сенате на слушаниях по вопросу об импичменте президенту страны Дональду Трампу в случае, если получит соответствующую повестку.

"Я пришел к выводу, что если сенат направит мне повестку, то я готов дать показания", - говорится в заявлении Болтона, текст которого поступил американским СМИ.

В конце 2019 года палата представителей, большинство членов которой - демократы, объявила импичмент Трампу. По мнению демократов, Трамп превысил полномочия, когда попросил президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Кроме того, в палате представителей пришли к выводу, что Трамп препятствовал проведению расследования данного дела в конгрессе.

Теперь сенату предстоит определить, действительно ли президент Трамп должен покинуть свой пост. Большинство в сенате удерживает республиканская партия, и ни один из республиканцев не выражал готовность голосовать за импичмент.

Теги: #сша #трамп #болтон #импичмент
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