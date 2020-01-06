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21:52 06.01.2020

Украина готова направить в Австралию 200 спасателей - Аваков

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Украина готова направить в Австралию 200 спасателей - Аваков

Украина готова направить в Австралию, которую охватили масштабные лесные пожары, около 200 специально подготовленных спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Правительство Украины сообщило австралийской стороне о готовности направить на помощь около 200 специально подготовленных спасателей ГСЧС. Украинская сторона проинформировала Австралию о готовности прибытия спасателей на место трагедии в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральном самолете. Наши силы ожидают решения австралийской стороны", - написал Аваков на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

Теги: #пожары #спасатели #украина #австралия
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