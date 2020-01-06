События

19:55 06.01.2020

Столтенберг: решение об убийстве Сулеймани США принимали самостоятельно - без НАТО

1 мин читать
Столтенберг: решение об убийстве Сулеймани США принимали самостоятельно - без НАТО

США приняли решение о ликвидации командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани самостоятельно - без НАТО и коалиции по борьбе против террористической группировки "Исламское государство", заявил в понедельник генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Это было решение, принятое США без участия коалиции против ИГ и НАТО", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Столтенберг пояснил, что в понедельник американская сторона предоставила союзникам по НАТО пояснения по поводу того, почему Вашингтон решил ликвидировать Сулеймани. Подробностей этой информации генсек раскрывать не стал.

Теги: #иран #сша #сулеймани #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:20 07.01.2020
Помпео обсудил с Зеленским свой визит в Украину – госдеп

Помпео обсудил с Зеленским свой визит в Украину – госдеп

22:42 06.01.2020
Болтон не против дать показания в сенате США на слушаниях по объявлению импичмента Трампу

Болтон не против дать показания в сенате США на слушаниях по объявлению импичмента Трампу

20:52 06.01.2020
Новый конфликт на Ближнем Востоке никому не выгоден, Иран должен воздержаться от провокаций – Столтенберг

Новый конфликт на Ближнем Востоке никому не выгоден, Иран должен воздержаться от провокаций – Столтенберг

19:14 06.01.2020
Трамп заверил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия

Трамп заверил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия

14:48 06.01.2020
Израиль рекомендовал дипломатам усилить меры безопасности после убийства иранского генерала Сулеймани

Израиль рекомендовал дипломатам усилить меры безопасности после убийства иранского генерала Сулеймани

14:04 06.01.2020
В Ираке введены ограничения на передвижение сил международной коалиции

В Ираке введены ограничения на передвижение сил международной коалиции

10:09 06.01.2020
Джихадисты напали на военную базу США в Кении

Джихадисты напали на военную базу США в Кении

10:04 06.01.2020
Пентагон отрицает, что решение Трампа о ликвидации Сулеймани было неожиданным

Пентагон отрицает, что решение Трампа о ликвидации Сулеймани было неожиданным

09:56 06.01.2020
Тегеран официально выходит из СВПД

Тегеран официально выходит из СВПД

09:47 06.01.2020
Парламент Ирака принял решение о выводе иностранных войск со своей территории

Парламент Ирака принял решение о выводе иностранных войск со своей территории

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Помпео обсудил с Зеленским свой визит в Украину – госдеп

Боец ВСУ ранен на Донбассе с начала суток вследствие обстрелов боевиков

Зеленский поздравил украинцев, празднующих Рождество 7 января: пусть год будет щедрым на осуществление надежд и наступит мир в каждой семье

Митрополит Епифаний поблагодарил Порошенко и всех причастных государственных деятелей за помощь и поддержку в получении ПЦУ автокефалии

Полицейские задержали в Одессе подозреваемых в двойном убийстве на столичном Подоле

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина готова направить в Австралию 200 спасателей - Аваков

Юлия Тимошенко поздравила украинцев с Рождеством Христовым

Боец ВСУ ранен на Донбассе с начала суток вследствие обстрелов боевиков

Зеленский поздравил украинцев, празднующих Рождество 7 января: пусть год будет щедрым на осуществление надежд и наступит мир в каждой семье

Правительство Украины готово в случае необходимости помочь Австралии в ситуации с лесными пожарами – МИД

Митрополит Епифаний поблагодарил Порошенко и всех причастных государственных деятелей за помощь и поддержку в получении ПЦУ автокефалии

В международных аэропортах Грузии с 1 февраля повышаются тарифы за обеспечение авиационной безопасности

Задержанных по подозрению в убийстве на Подоле в Киеве двух девушек доставят из Одессы обратно в столицу – прокуратура

Полицейские задержали в Одессе подозреваемых в двойном убийстве на столичном Подоле

Погода в Украине в ближайшие дни существенно не изменится

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА