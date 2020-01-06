Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поздравила украинцев с Рождеством Христовым, сообщает пресс-служба партии "Батькивщина".

"Возможно, это наш главный праздник в целом году. По обычаям, обрядам и традициям он укоренившийся в далекой глубине веков…И наши знаменитые колядки, и вкусная кутья, и двенадцать блюд на ужин - это не просто фольклор. Это наше ДНК, наше коллективное самосознание и идентификация", - говорится в сообщении, на официальном сайте партии "Батькивщина" в понедельник вечером.

По мнению лидера партии "Батькивщина", нынешнее Рождество является особым праздником, потому что Православная церковь Украины (ПЦУ) получила Томос об автокефалии.

"В этом году Рождество Христово - особенное! Ведь только украинская церковь получила Томос об автокефалии. У меня лично такое впечатление, будто впервые празднуешь в своем новом доме, где ты сам себе хозяин", - отметила Тимошенко.