События

18:35 06.01.2020

Боец ВСУ ранен на Донбассе с начала суток вследствие обстрелов боевиков

1 мин читать
Боец ВСУ ранен на Донбассе с начала суток вследствие обстрелов боевиков

В течение суток понедельника боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие чего ранения получил один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

"Из запрещенных минскими договоренностями 82-мм минометов, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по защитникам Крымского. Сегодня, 6 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в вечерней сводке, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Теги: #оос #раненые #обстрелы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:31 06.01.2020
Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погибли два украинских военнослужащих

Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погибли два украинских военнослужащих

18:20 05.01.2020
Боевики дважды открывали огонь с полуночи в воскресенье, от подрыва на мине погиб украинский военный

Боевики дважды открывали огонь с полуночи в воскресенье, от подрыва на мине погиб украинский военный

14:14 05.01.2020
На Донбассе на мине подорвался грузовик, погиб украинский военный

На Донбассе на мине подорвался грузовик, погиб украинский военный

13:01 05.01.2020
Боевики один раз обстреляли украинские позиции с полуночи

Боевики один раз обстреляли украинские позиции с полуночи

07:25 05.01.2020
Боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое украинских военнослужащих

Боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое украинских военнослужащих

18:26 04.01.2020
На Донбассе подорвались двое украинских военнослужащих

На Донбассе подорвались двое украинских военнослужащих

13:02 04.01.2020
Боевики обстреляли позиции ООС в районе Новолуганского - Минобороны

Боевики обстреляли позиции ООС в районе Новолуганского - Минобороны

07:15 04.01.2020
Боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

18:18 03.01.2020
Боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи

Боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи

07:19 03.01.2020
Боевики четырежды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики четырежды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Помпео обсудил с Зеленским свой визит в Украину – госдеп

Зеленский поздравил украинцев, празднующих Рождество 7 января: пусть год будет щедрым на осуществление надежд и наступит мир в каждой семье

Митрополит Епифаний поблагодарил Порошенко и всех причастных государственных деятелей за помощь и поддержку в получении ПЦУ автокефалии

Полицейские задержали в Одессе подозреваемых в двойном убийстве на столичном Подоле

Православные и греко-католики встречают рождественский сочельник

ПОСЛЕДНЕЕ

Помпео обсудил с Зеленским свой визит в Украину – госдеп

Болтон не против дать показания в сенате США на слушаниях по объявлению импичмента Трампу

Украина готова направить в Австралию 200 спасателей - Аваков

Новый конфликт на Ближнем Востоке никому не выгоден, Иран должен воздержаться от провокаций – Столтенберг

Столтенберг: решение об убийстве Сулеймани США принимали самостоятельно - без НАТО

Трамп заверил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия

Юлия Тимошенко поздравила украинцев с Рождеством Христовым

Зеленский поздравил украинцев, празднующих Рождество 7 января: пусть год будет щедрым на осуществление надежд и наступит мир в каждой семье

Правительство Украины готово в случае необходимости помочь Австралии в ситуации с лесными пожарами – МИД

Митрополит Епифаний поблагодарил Порошенко и всех причастных государственных деятелей за помощь и поддержку в получении ПЦУ автокефалии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА