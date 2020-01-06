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18:34 06.01.2020

Зеленский поздравил украинцев, празднующих Рождество 7 января: пусть год будет щедрым на осуществление надежд и наступит мир в каждой семье

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Зеленский поздравил украинцев, празднующих Рождество 7 января: пусть год будет щедрым на осуществление надежд и наступит мир в каждой семье

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев, празднующих Рождество по юлианскому календарю, и пожелал им, чтобы весь год был щедрым на осуществление надежд и наступили мир и согласие в каждой семье.

"Колядку колоколов", написанную на мелодию Николая Леонтовича, перепевают в более 150 вариациях. Так украинский "Щедрик" дарит рождественский дух по всему миру", - написал он на своей странице в Facebook в понедельник.

"Это дух надежды, добра, ожидание чуда и невероятного единения, которое царит за столом, когда семья собирается на Святую вечерю. Пусть год будет щедрым на осуществленные надежды и чудеса, пусть воцарится согласие и наступит мир в каждой семье! Всем вкусной кути! Христос рождается! Славим его!", - написал Зеленский в своем поздравлении.

Теги: #зеленский #рождество
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