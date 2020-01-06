События

16:38 06.01.2020

В международных аэропортах Грузии с 1 февраля повышаются тарифы за обеспечение авиационной безопасности

1 мин читать
В международных аэропортах Грузии с 1 февраля повышаются тарифы за обеспечение авиационной безопасности

Решением ООО "Объединение аэропортов Грузии" (входит в структуру Минэкономразвития республики) в международных аэропортах страны с 1 февраля 2020 года, впервые за последние 12 лет, будут повышены тарифы за обеспечение авиационной безопасности воздушных судов и пассажиров.

Как говорится в сообщении ведомства, в Тбилисском международном аэропорту тариф на каждого пассажира, который в настоящее время составляет 3,7 евро, с 1 февраля возрастает до 6,2 евро. В международных аэропортах Батуми и Кутаиси тариф увеличивается на $1 и составит $5,5 и $4 соответственно.

Повышение тарифов "Объединение аэропортов Грузии" объясняет необходимостью осуществления более эффективных работ по обеспечению авиационной безопасности.

"Требования в сфере обеспечения авиационной безопасности меняются и ужесточаются с каждым годом. Для того, чтобы международные аэропорты Грузии соответствовали бы в этом направлении всем существующим международным и национальным регуляциям (ICAO, ECAC, национальные внутренние регуляции), необходима более эффективная работа по обеспечению авиационной безопасности, чем в предыдущие годы", - подчеркивается в сообщении.

При этом отмечается, что авиационная безопасность связана с большими финансовыми затратами, действующие же в настоящее время тарифы на сервисы авиационной безопасности, которые впервые были установлены в декабре 2007 года и с тех пор не пересматривались, не отвечают существующим реалиям и потребовали корректировки.

Теги: #грузия #аэропорты #тарифы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:01 06.01.2020
Грузинская оппозиция призывает не допустить участия Лаврова в заседании комитета министров СЕ в Тбилиси

Грузинская оппозиция призывает не допустить участия Лаврова в заседании комитета министров СЕ в Тбилиси

17:10 31.12.2019
Базой расчета между "Нафтогазом" и "Газпромом" являются утвержденные украинским регулятором тарифы - Коболев

Базой расчета между "Нафтогазом" и "Газпромом" являются утвержденные украинским регулятором тарифы - Коболев

18:27 28.12.2019
"Укрметаллургпром" оценивает потери отрасли от подорожания распределения газа в 550 млн грн в год и просит помощи у президента и премьера

"Укрметаллургпром" оценивает потери отрасли от подорожания распределения газа в 550 млн грн в год и просит помощи у президента и премьера

19:15 27.12.2019
Южная Осетия закроет границу с Грузией на Новый год

Южная Осетия закроет границу с Грузией на Новый год

13:19 27.12.2019
Кернес анонсирует снижение тарифов на горячую воду и тепло в платежках за декабрь

Кернес анонсирует снижение тарифов на горячую воду и тепло в платежках за декабрь

19:57 25.12.2019
Пять грузинских школьников погибли, сорвавшись на машине в пропасть

Пять грузинских школьников погибли, сорвавшись на машине в пропасть

04:48 25.12.2019
В центральной части Грузии тушат сильный лесной пожар, с огнем борются и в других регионах страны

В центральной части Грузии тушат сильный лесной пожар, с огнем борются и в других регионах страны

16:32 21.12.2019
"Газпром" будет платить "Нафтогазу" согласованный тариф за транзит, а размер тарифа регулятора - проблема "Нафтогаза" - Козак

"Газпром" будет платить "Нафтогазу" согласованный тариф за транзит, а размер тарифа регулятора - проблема "Нафтогаза" - Козак

14:12 21.12.2019
Транзитный тариф через Украину будет "конкурентный", на уровне стран Западной и Центральной Европы

Транзитный тариф через Украину будет "конкурентный", на уровне стран Западной и Центральной Европы

14:05 21.12.2019
"Газпром" может предоставить скидку при поставках газа в Украину к цене хаба NCG в зависимости от объема поставок

"Газпром" может предоставить скидку при поставках газа в Украину к цене хаба NCG в зависимости от объема поставок

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полицейские задержали в Одессе подозреваемых в двойном убийстве на столичном Подоле

Православные и греко-католики встречают рождественский сочельник

Тегеран официально выходит из СВПД

Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погибли два украинских военнослужащих

Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана

ПОСЛЕДНЕЕ

Задержанных по подозрению в убийстве на Подоле в Киеве двух девушек доставят из Одессы обратно в столицу – прокуратура

Израиль рекомендовал дипломатам усилить меры безопасности после убийства иранского генерала Сулеймани

В Ираке введены ограничения на передвижение сил международной коалиции

Полицейские задержали в Одессе подозреваемых в двойном убийстве на столичном Подоле

Погода в Украине в ближайшие дни существенно не изменится

Джихадисты напали на военную базу США в Кении

Православные и греко-католики встречают рождественский сочельник

Пентагон отрицает, что решение Трампа о ликвидации Сулеймани было неожиданным

"Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм комедия или мюзикл" получил "Однажды в... Голливуде"

Сэм Мендес стал обладателем "Золотого глобуса" как лучший режиссёр

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА