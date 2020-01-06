Задержанных по подозрению в убийстве на Подоле в Киеве двух девушек доставят из Одессы обратно в столицу – прокуратура

34-летнего ранее неоднократно судимого мужчину и 19-летнюю девушку, которых в понедельник утром задержали на одесском вокзале по подозрению в убийстве двух девушек, планируют доставить в Киев для сообщения о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Действия злоумышленников предварительно квалифицированы по п.1, 6, 12 ч.2 ст. 115, ч. 4 ст.187 УК Украины. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется СУ ГУНП в г.Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева", - говорится в обнародованном в понедельник днем сообщении.

Как сообщалось, тела двух девушек 2000 и 2003 годов рождения с признаками насильственной смерти обнаружили 4 января 2020г в одной из квартир на улице Кирилловской на столичном Подоле.