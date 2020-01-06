События

14:04 06.01.2020

В Ираке введены ограничения на передвижение сил международной коалиции

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Багдад ввел ограничения на наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции на территории Ирака, сообщил в понедельник журналистам представитель иракских вооруженных сил Абдель Керим Халф.

"Деятельность международной коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, вооружением и тренировками военного персонала, а вооруженные силы покинут Ирак", - заявил он, отметив, что уже начата подготовка механизма для вывода иностранных войск.

По словам Халфа, "закрывать глаза на недавние американские удары нельзя".

Накануне парламент Ирака одобрил резолюцию с требованием к иракскому правительству вывести с территории страны все иностранные войска.

Побудительным мотивом таких действий стала операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.

Теги: #ирак #сша #военные #армия
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