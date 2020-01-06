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10:06 06.01.2020

Православные и греко-католики встречают рождественский сочельник

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Православные и греко-католики встречают рождественский сочельник

Рождественский сочельник, или навечерие Рождества Христова, отмечают в этот понедельник православные и христиане, живущие по юлианскому календарю.

Название "сочельник" происходит от особой пищи - сочива, которую на сегодня предписывает церковный устав (как правило это размоченные и разваренные зерна пшеницы или риса, чаще с медом, а также бобы, горох и овощи).

Сочельник бывает дважды в год - накануне Рождества Христова и праздника Крещения. По традиции, в этот день, придя из храма после утренней службы, верующие воздерживаются от принятия пищи до появления на небе первой звезды, которая символизирует звезду, взошедшую над Вифлеемом в момент рождения Иисуса.

7 января Рождество в настоящее время празднуют все украинские православные церкви, большинство украинских евангельских христиан, Иерусалимская, Российская, Сербская и Грузинская православные церкви, древние монастыри на Афоне, а также христиане восточного обряда - греко-католики, некоторые группы протестантов и Коптская церковь.

Армянская апостольская церковь, придерживаясь традиции христианской церкви первых веков, отмечает Рождество Христово 6 января одновременно с Крещением, под общим названием Богоявления.

Различие во времени встречи Рождества объясняется отличиями календарных стилей. В 1923 году большинство поместных Православных церквей, за исключением упомянутых, приняли похожий на григорианский новоюлианский календарь.

По мнению историков, дата празднования Рождества принята с некоторой долей условности, поскольку во времена Христа в Иудее действовал лунный календарь, который зачастую сложно в точности сопоставить с солнечным летоисчислением.

До 5 века все христианские церкви отмечали праздник Рождества Христова и Крещения 6 января.

Сочельник — заключительный день Рождественского поста. Традиционно в этот день в пищу можно было принимать лишь так называемое сочиво — размоченные зерна пшеницы с медом и фруктами. Эта традиция и дала название празднику.

В Рождественский сочельник до вечерней звезды, то есть до вечерних песнопений за богослужением "Волхвы же со звездою путешествуют", принято ничего не есть и даже не садиться за стол. С появлением же на небе первой звезды, которая возвестила когда-то волхвам о рождении Христа, можно начинать праздновать.

Все члены семьи в сочельник должны быть дома. Нельзя в этот день ссориться, прогонять бездомных, бедных, одиноких.

В Украине накануне Рождества вносили в дом охапку соломы и сена. На столе ставили дидух - ржаной или овсяный сноп, украшенный разноцветными лентами, конфетами, бумажными цветами, гроздьями калины, - предшественник новогодней елки. В народном сознании он символизирует продолжение рода и приумножение достатка. Под скатертью полагалось разложить обереги: чеснок - чтобы не приближалась к дому нечистая сила, зерно - чтобы был хороший урожай, а также деньги - чтобы благосостояние в доме держалось.

Неотъемлемым атрибутом празднования Рождества в Украине являются колядки, в которых прославляется новорожденный Христос. Колядники идут от дома к дому, возвещая благую весть - рождение Божьего дитя. Во всех храмах проходят праздничные рождественские литургии. За праздничным столом собирается вся семья, приветствуя друг друга словами: "Христос родился! Славим его!".

После ужина, который мог продолжаться до четырех часов, нельзя было ложиться спать, потому что считалось, что проспишь Царство Небесное. Под утро, после третьих петухов, когда все плохое не имеет силы, хозяин мог заснуть, и то настороже, одетым.

Существовал верование: если 7 января в дом первым войдет мужчина или мальчик, то хозяйство будет счастливое, а горе будет, если первой появится женщина.

Теги: #рождество #верующие
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