События

09:47 06.01.2020

Парламент Ирака принял решение о выводе иностранных войск со своей территории

2 мин читать

В воскресенье парламент Ирака рассмотрел вопрос и принял решение, касающееся вывода из страны американского воинского контингента и контингента стран коалиции, воюющей против ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).

Принятым решением парламент требует от правительства страны добиться одномоментного вывода всех иностранных войск с иракской территории.

В настоящее время в Ираке размещено 5,2 тыс. американских военнослужащих.

С призывом к такому решению вступил на заедании исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди. Он назвал вывод иностранных войск "наилучшим решением".

Побудительным мотивом стала операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.

МИД Ирака заявил протест США в связи с убийством Сулеймани и аль-Мухандиса.

Посол США в Багдаде в воскресенье был вызван в иракский МИД, где ему было заявлено, что убийства в результате проведенной американскими военными по приказу президента Дональда Трампа акции являются "вопиющим нарушением суверенитета Ирака и всех международных законов и норм, регулирующих отношения между странами, и запрещающих использование их земель для совершения нападений на соседние страны".

О гибели в Багдаде Сулеймани и аль-Мухандиса стало известно в минувшую пятницу. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения.

Теги: #ирак #сша #армия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:04 06.01.2020
В Ираке введены ограничения на передвижение сил международной коалиции

В Ираке введены ограничения на передвижение сил международной коалиции

10:09 06.01.2020
Джихадисты напали на военную базу США в Кении

Джихадисты напали на военную базу США в Кении

10:04 06.01.2020
Пентагон отрицает, что решение Трампа о ликвидации Сулеймани было неожиданным

Пентагон отрицает, что решение Трампа о ликвидации Сулеймани было неожиданным

09:46 06.01.2020
Трамп: США не выведут войска из Ирака до тех пор, пока Багдад не расплатится за построенную американскую военную базу

Трамп: США не выведут войска из Ирака до тех пор, пока Багдад не расплатится за построенную американскую военную базу

04:45 06.01.2020
В госдепе советуют Багдаду подумать о важности присутствия войск коалиции на иракской территории

В госдепе советуют Багдаду подумать о важности присутствия войск коалиции на иракской территории

02:38 06.01.2020
Макрон, Меркель и Джонсон призывают избегать нагнетания напряженности в Ираке

Макрон, Меркель и Джонсон призывают избегать нагнетания напряженности в Ираке

02:35 06.01.2020
Трамп не исключает непропорциональный ответ в случае иранских атак

Трамп не исключает непропорциональный ответ в случае иранских атак

01:34 06.01.2020
Конфликт США и Ирана: Германия инициирует встречу глав МИД стран Евросоюза

Конфликт США и Ирана: Германия инициирует встречу глав МИД стран Евросоюза

22:09 05.01.2020
Посольство США в Ираке вновь подверглось ракетному обстрелу

Посольство США в Ираке вновь подверглось ракетному обстрелу

20:36 05.01.2020
Администрация президента США будет действовать без колебаний в случае провокаций Тегерана

Администрация президента США будет действовать без колебаний в случае провокаций Тегерана

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полицейские задержали в Одессе подозреваемых в двойном убийстве на столичном Подоле

Православные и греко-католики встречают рождественский сочельник

Тегеран официально выходит из СВПД

Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погибли два украинских военнослужащих

Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана

ПОСЛЕДНЕЕ

В международных аэропортах Грузии с 1 февраля повышаются тарифы за обеспечение авиационной безопасности

Задержанных по подозрению в убийстве на Подоле в Киеве двух девушек доставят из Одессы обратно в столицу – прокуратура

Израиль рекомендовал дипломатам усилить меры безопасности после убийства иранского генерала Сулеймани

Полицейские задержали в Одессе подозреваемых в двойном убийстве на столичном Подоле

Погода в Украине в ближайшие дни существенно не изменится

Православные и греко-католики встречают рождественский сочельник

"Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм комедия или мюзикл" получил "Однажды в... Голливуде"

Сэм Мендес стал обладателем "Золотого глобуса" как лучший режиссёр

Бред Питт стал обладателем "Золотого глобуса" как лучший актер второго плана. Лучшим мини-сериалом признан "Чернобыль"

Тегеран официально выходит из СВПД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА