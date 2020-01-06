Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погибли два украинских военнослужащих, еще один ранен

Незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погибли два украинских военнослужащих, еще один ранен в результате подрыва на мине, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"5 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Кроме того, в районе н.п. Хутор Вольный в результате наезда вероятно на противотанковую мину ТМ-62 взорвался военный грузовой автомобиль ГАЗ-66, который осуществлял меры по логистическому обеспечению. В результате взрыва погиб один военнослужащий, еще один получил тяжелые ранения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрелы позиций Объединенных сил, а именно рядом с Водяным - из миномета калибра 82 мм - 8мин, недалеко от н.п. Павлополь - из крупнокалиберных пулеметов, у н.п. Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Один обстрел из снайперской винтовки зафиксировано вблизи Крымского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - добавили в штабе.